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Настольная офисная лампа Лючия Светильник настольный Лючия L560 Scandi, светодиодный, 6 Вт, 6 Вт
2 отзыва
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Код
товара
: 147205097
Тип
Настольная офисная лампа
Вид ламп
Светодиодная
Количество ламп, шт
42
Бренд
Лючия
Питание
От сети 220В
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Продавец:
OZON
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