Добивайтесь большего
Мощный процессор Intel обеспечивает высокое быстродействие в многозадачном режиме. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи.
Стильный. Элегантный. Высокотехнологичный.
Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до нового экрана с тонкими рамками — разработаны для комфорта и красоты.
Непревзойденное качество звука
Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание.
Живите в ритме любимой музыки