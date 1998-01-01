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Код товара: 160716613
В интерьере

15.6" Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur (8PJ55EA), серебристый

Процессор
Intel Core i5-1035G1 (1.0 ГГц)
Оперативная память, ГБ
8
Общий объем SSD, ГБ
256
Видеокарта
Intel UHD Graphics 620
Операционная система
Windows 10 Home
Диагональ экрана
15.6"
Разрешение экрана
1920x1080 Full HD
Время автономной работы, ч
7
Вес, кг
1.85
Технология матрицы
IPS
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59 211 ₽
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Описание

Добивайтесь большего
Мощный процессор Intel обеспечивает высокое быстродействие в многозадачном режиме. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи.

Стильный. Элегантный. Высокотехнологичный.
Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до нового экрана с тонкими рамками — разработаны для комфорта и красоты.

Непревзойденное качество звука
Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание.

Живите в ритме любимой музыки

Характеристики

Оперативная память
Оперативная память, ГБ
8
Тип памяти
DDR4
Видеокарта
Видеокарта
Intel UHD Graphics 620
Тип видеокарты
Встроенная
Бренд графического процессора
Intel
Модель графического процессора
UHD Graphics 620
Накопители данных
Общий объем SSD, ГБ
256
Количество SSD
1
Форм-фактор SSD
M.2
Встроенное оборудование
Модуль связи Bluetooth
4.2
Оптический привод
Отсутствует
Сетевая карта
10/100/1000 Gigabit Ethernet
Модуль связи WiFi
802.11ac, 802.11b/g/n
Встроенные устройства
Web-камера, Микрофон
Особенности устройств ручного ввода
Подсветка
Разрешение Web-камеры
1.3 Мпикс
Конфигурация звука
Stereo
Аккумулятор
Время автономной работы, ч
7
Емкость аккумулятора, мАч
3630
Кол-во элементов аккумулятора
3
Корпус
Вес, кг
1.85
Материал корпуса
Пластик
Форм-фактор ноутбука
Полноразмерный ноутбук
Основные
Серии
HP Pavilion
Цвет
серебристый
Экран
Диагональ экрана
15.6"
Разрешение экрана
1920x1080 Full HD
Технология матрицы
IPS
Покрытие экрана
Матовое
Тип подсветки
LED
Процессор
Процессор
Intel Core i5-1035G1 (1.0 ГГц)
Модель процессора
Intel Core i5
Частота процессора, ГГц
1
Бренд процессора
Intel
Число ядер процессора
4
Интерфейсы и разъемы
Число портов USB 3.2 Gen 1
2
Число портов USB Type-C
1
Число портов HDMI
1
Интерфейсы и разъемы:
HDMI, RJ-45 Ethernet, USB 3.2 Gen 1, USB Type-C, Комбинированный 3.5 мм (выход на наушники/микрофонный вход)
Дополнительные
Операционная система
Windows 10 Home
Партномер
8PJ55EA
Напряжение адаптера питания
220В
Вес в упаковке, г
2235
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
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