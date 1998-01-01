Эпоха публикации: в чем разница между антикварными, букинистическими, second-hand и современными книгами?

Книгу судят не по обложке, а по содержанию. Коллекционеры смотрят еще и на эпоху публикации — дату печати книги. Год издания серьезно влияет на цену и ценность книги, особенно если она выпущена небольшим тиражом. Разбираемся, когда букинистика превращается в антиквариат, в чем их отличие от second-hand, и почему произведения античных авторов относятся к современному формату.
В коллекционировании нет строгих законодательных нормативов, поэтому в классификации книг всегда были разночтения и споры. У разных коллекционеров свои представления о правильном разделении, но традиционно к антикварным относят книги, изданные до 1941 г. Все зависит от конкретного коллекционера: некоторые специалисты причисляют к антикварным только дореволюционные книги. Еще одна периодизация относит к антикварным издания, появившиеся до 1850 года.
Независимо от даты, которую берут за точку отсчета эпохи публикации, антикварные труды всегда старше букинистических и, как правило, более редкие и дорогие. Самая высокая стоимость – у инкунабул, экземпляров раннего («колыбельного», если дословно) этапа книгопечатания. Они были выпущены типографией Иоганна Гутенберга и его учеников с середины 1440-х по 1 января 1501 г. Тиражи инкунабул были ограниченные – 100-300 штук, поэтому сегодня встречаются крайне редко. Почти все они хранятся в государственных библиотеках или частных коллекциях.
Еще одна группа антикварных изданий – палеотипы. Это европейские сочинения, напечатанные между 1501-м и 1550 гг.
Антикварные книги – предмет собирательства опытных коллекционеров, которые досконально разбираются во всех тонкостях книжного дела, могут оценить сохранность экземпляра, даже если на первый взгляд он выглядит сильно потрепанным.
Традиционно к букинистическим относят издания с 1942 по 2010 гг. Также встречается мнение, что букинистика – это книги, не перешагнувшие возраст 50 лет, достаточно редкие, чтобы их коллекционировали. Иногда рубеж отодвигают еще дальше – к 1917.
Букинистика подойдет начинающим коллекционерам, а также тем, кто ищет подарок для ценителя раритетных артефактов. Такой экземпляр может оказаться ценным с точки зрения содержания – например, редкий узкоспециализированный справочник или атлас. Кроме того, за полвека книга сменила владельца – вероятно, неоднократно, поэтому букинистический формат приобретает ценность для историков.
Эту категорию составляют книги, бывшие в употреблении. На первый взгляд, к ним можно было бы отнести букинистические и антикварные издания, поскольку они уже использовались и сменили несколько владельцев, однако они не подходят по эпохе публикации. Second-hand сектор – это книги, изданные после 2011 г.
Б/у экземпляры охотно выбирают те, кто заботится об окружающей среде и стремится уменьшить экологический след, потребляя как можно меньше природных ресурсов. Важный фактор – цена: б/у издания, даже в отличном состоянии, чаще всего дешевле новых.
К современным относятся книги, напечатанные после 2011 и не бывшие в употреблении. Это может быть как произведение актуального писателя, так и труд, написанный, например, в XVIII веке – просто опубликованный в новом формате. Современные издания продаются как в больших сетевых магазинах, так и на ярмарках. Цена их зависит от тиража, переплета, качества бумаги, наличия иллюстраций, авторских требований и других факторов, но глобально этот сегмент значительно дешевле букинистики и антиквариата.
Современные издания выбирает большинство людей, которые интересуются в первую очередь чтением, а не коллекционированием.
Эпоха публикации маркирует дату печати конкретного экземпляра, а не год написания произведения.
Одно и то же произведение, опубликованное в разное время, относится к разным эпохам: до 1941 года – антикварное издание, с 1942 по 2010 – букинистическое, с 2011 – современное, с 2011, но уже бывшее в употреблении – second-hand.
Если не удается найти нужное издание, можно поискать в соседней эпохе, поскольку строгой классификации нет. Категории могут «плавать» и сдвигаться на десятилетия, в зависимости от коллекционера и оценщика.
Иногда классификация зависит от страны: в некоторых регионах хронологическая шкала составляется согласно тем или иным историческим и культурным событиям, которые могли повлиять на систематизацию. Так, в России разделение на дореволюционный и советский формат все еще остается предметом дискуссий историографов и библиографов.
Важный критерий при выборе – сохранность книги: отличная, очень хорошая, хорошая или удовлетворительная. Этот параметр влияет на состояние экземпляра – насколько он поврежден, есть ли потертости, дефекты, пятна, следы влаги, присутствуют ли подчеркивания и дарственные надписи, пожелтевшие страницы или надорванные листы. Подход к определению сохранности определяется эпохой публикации: экземпляры XVI-XVIII веков априори считаются хорошо сохранившимися, даже если есть заметные механические повреждения. Для б/у формата критерии гораздо строже.