Эпоха публикации: в чем разница между антикварными, букинистическими, second-hand и современными книгами?

Антикварные издания

В коллекционировании нет строгих законодательных нормативов, поэтому в классификации книг всегда были разночтения и споры. У разных коллекционеров свои представления о правильном разделении, но традиционно к антикварным относят книги, изданные до 1941 г. Все зависит от конкретного коллекционера: некоторые специалисты причисляют к антикварным только дореволюционные книги. Еще одна периодизация относит к антикварным издания, появившиеся до 1850 года.

Независимо от даты, которую берут за точку отсчета эпохи публикации, антикварные труды всегда старше букинистических и, как правило, более редкие и дорогие. Самая высокая стоимость – у инкунабул, экземпляров раннего («колыбельного», если дословно) этапа книгопечатания. Они были выпущены типографией Иоганна Гутенберга и его учеников с середины 1440-х по 1 января 1501 г. Тиражи инкунабул были ограниченные – 100-300 штук, поэтому сегодня встречаются крайне редко. Почти все они хранятся в государственных библиотеках или частных коллекциях.

Еще одна группа антикварных изданий – палеотипы. Это европейские сочинения, напечатанные между 1501-м и 1550 гг.

Антикварные книги – предмет собирательства опытных коллекционеров, которые досконально разбираются во всех тонкостях книжного дела, могут оценить сохранность экземпляра, даже если на первый взгляд он выглядит сильно потрепанным.