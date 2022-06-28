Ежовик гребенчатый + ежовик коралловидный (зерно мицелий) 1:1 микс 100 грамм

Это точно такой же микс зерно мицелия ежевика коралловидного и ежовика гребенчатого, в пропорции примерно 1 к 1, как и наша популярная 500-граммовая версия, вся разница только в количестве. Предназначен товар для тех, кто не имеет серьезных проблем с ЦНС, типа выгорания, серьезного длительного стресса, постковидного синдрома и т.п., и просто хочет «немного проапгрейдить мозг».



Дозировки 5 грамм в сутки или выше, которые могут быть приемлемы для людей с высокими нагрузками, в этом случае не нужны, и можно обойтись «лайтовыми» вариантами типа 1 грамма в сутки, в результате данной упаковки вам хватит на 3 месяца. Также, данную упаковку можно использовать как тестовую версию, чтобы убедиться, что организм примет зерномицелий (если вы беспокоитесь о таких вещах). Однако, следует помнить, что такие количества не позволят серьезно работать с ЦНС в случае сильных нагрузок, и могут рекомендоваться только сравнительно «здоровым» людям.



Данная смесь, в которую входят ежовик гребенчатый (или ежевик гребенчатый как его еще иногда называют) и ежовик коралловидный, в виде зерномицелия, отличается большей «мягкостью» действия (по сравнению с обычным ежовиком гребенчатым), и дополнительными «плюшками» для пользователя.



Точно так же, как и «обычный ежовик гребенчатый» (который все продают) в его зерномицелиевой форме, он содержит эринацины, ответственные за нейрогенез — восстановление нейросети в случае ее повреждения в результате например стресса, который запускается с помощью NGF — фактора роста нейронов. (NGF предотвращает или уменьшает дегенерацию нейронов при нейродегенеративных заболеваниях. Экспрессия NGF увеличивается при воспалительных заболеваниях, при которых он подавляет воспаление.



Кроме того, NGF появляется при процессе восстановления миелина.) Также стоит заметить, ежовик коралловидный добавляет в коллекцию эринацинов еще парочку уникальных чисто для него веществ, которых нет в ежовике гребенчатом. Например, в зерномицелии ежовика коралловидного содержатся «кораллоцины» — это полисахариды, уникальные для этой разновидности гриба, которые вызывают усиленную генерацию BDNF. (Нейротрофический фактор мозга (также нейротропный фактор мозга; англ. brain-derived neurotrophic factor) — белок человека, кодируемый геном BDNF. BDNF — относится к нейротрофинам, веществам, стимулирующим и поддерживающим развитие нейронов.)



То есть, говоря простыми словами, кораллоцины дают импульс к ветвлению, росту и усложнению нейросети, образованию новых нейронных связей. По своему действию эта смесь ежевика гребенчатого и ежевика коралловидного, соединяет в себе лучшее из двух миров — запускает нейрогенез (ремонт нейросети), и вызывает нейропластичность, то есть усложнение и рост нейросети. При этом, как уже было сказано выше, микс обладает более «мягким» действием, чем чистый ежовик гребенчатый, который, если его переесть, может дать некую истеричность и возбуждение. Тем не менее, мы рекомендуем аккуратно относиться к дозировке, и не «фигачить» поварешками, это лишено смысла.



Что касается дозировки и способа употребления данного конкретного микса, для людей без значительных повреждений ЦНС и без сильных нагрузок, это около 1 грамма в день, утром, запивая водой (можно до еды, можно с пищей, неважно). Дозировка может быть увеличена в случае необходимости, но если у вас серьезные нагрузки, или последствия серьезных нагрузок и стресса, вам может быть лучше подойдет наша 500-граммовая версия (см. наши другие товары). Вообще, у нас на официальном сайте про дозировку все разжевано подробно, если не читали — прочитайте обязательно.



Также напоминаем, что употребление ежовика в любом виде без сопутствующей поддержки в виде фосфолипидов (лецитина), лишено всякого смысла, так как вы лишаете свой мозг строительного материала для починки и апгрейда нейросети. Ну и еще, усложнение нейросети без нагрузки на эту самую нейросеть лишено смысла, так что стать Энштейном, тупо лежа на диване и просматривая котиков в Инстаграмчике, не получится. Нужно производить какие-то активные действия — заниматься, учиться, читать, чтобы новые нейросвязи формировались.



Продукт представляет собой смесь зерномицелия ежовика (ежевика) гребенчатого и ежовика коралловидного в пропорции примерно 50 на 50. Пропорция может немного отличаться в ту или другую сторону, что не влияет на потребительские качества продукта. В органолептическом смысле, продукт представляет собой порошок светло-коричневого цвета среднего помола. В порошке могут встречаться «песчинки», это не брак, так сделано с целью максимально сохранить полисахариды при помоле на высокооборотных промышленных мельницах (во избежание перегрева порошка и распада полисахаридов).



Внимание! Продукт не содержит плодовых тел! Наш зерномицелий выращен на мультизерновом субстрате оптимизированном под максимальный выход полисахаридов. Не содержит ржи, овса, пшеницы, а также риса (либо минимальные его количества, необходимые для быстрого старта роста). Мы принципиально не занимаемся выращиванием самих грибов, так как обоснованно считаем их бесполезными для нейрохакинга. Если вам нужны именно плодовые тела ежовика гребенчатого или коралловидного — это не к нам.



Ежовик НЕ является ноотропом, и мы не позиционируем его как таковой. На нашем офсайте все разжевано про его механизм действия, и мы не пытаемся продать вам то, чего на самом деле нет. Если вы ищете ноотропы — это не про ежовик.



Продукт выращен в России, на собственной мини-ферме. Мы не покупаем порошки или экстракты в Китае или у других фермеров и не перепаковываем чужой продукт. Не заваривать, не настаивать, не нагревать! Хранить в холодильнике в герметично закрытой таре.



Использовать чистую сухую ложку для забора продукта. Наш товар — 100% органика, без каких бы то ни было консервантов, поэтому его желательно употребить в течение 3-4 месяцев. Хранить товар следует только в холодильнике, в закрытом на замок пакете, или пересыпанным в герметичную тару. Старайтесь не покупать товар впрок, но если без этого никак не обойтись — можно хранить неоткрытый пакет в морозильнике.