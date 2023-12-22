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Код товара: 1320654669
-48%
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Новинка
Новинка

Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА"

4 видео
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Тип
Ночник
Вид ламп
Светодиодная
Тип выключателя
Сенсорный
Количество режимов
20
Особенности светильников
Регулировка цветовой температуры
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4 024 ₽ 7 500 ₽
Товары от ООО "Хронос"
Товары от ООО "Хронос"
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Описание

Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА"

Создай свое настроение!

Из 20 красочных эффектов вы точно найдёте тот, который нужен именно вам. Стремительные и успокаивающие, завораживающие и чарующие. Обуздай стихию воды, огня, воздуха. Получи свою личную грозу в банке. Яркие эффекты подойдут для вечеринки, а спокойные для сна, эффект огня создаст уютную и романтическую атмосферу. Настраивай эффекты и подчеркивай индивидуальность своей комнаты. Светлячки в банке помогут ребёнку уснуть, а эффект кипящей лавы отпугнет любого монстра под кроватью. Классический белый свет создаст дополнительный источник освещения в комнате, а благодаря возможности регулировки яркости на всех эффектах, свет ночника не помешает сну. Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА" —лучший подарок для детей и взрослых. Светильник оснащен разъемом питания TYPE-C, что позволит легко подключить его к сети, используя любой адаптер питания или зарядное устройство с разъемом USB. Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА" выполнен в виде цилиндра, имеет удобное сенсорное управление. 256 RGB светодиодов способны воспроизводить 16000000 цветов. Благодаря регулировки яркости, светодиодный светильник можно использовать для сна – как детский ночник. Режим Гроза или Лава лампа – отлично работают как Антистресс

Буйство красок завораживает и притягивает, не дает оторвать взгляд от калейдоскопа красочных эффектов.

Их, в ночнике светильнике лава лампа "ЛАТОНА", целых 20:

Сплошной цвет

Смена цвета

Радуга

Северное сияние

Флора

Энергия

Эквалайзер

Пляшущие огни

Спирали

Лава-лампа

Костер

Бурлящая лава

Рубикс

Комета

Бабочки

Попрыгунчики

Гроза

Сквозь облака

Блики на воде

Танец плазмы

Каждый эффект скрывает в себе несколько параметров, можешь менять их кнопками на крышке ночника.

Экспериментируй. Сложно остановиться на одном эффекте?

Активируй демо режим – эффекты будут сменяться в случайном порядке, раз в минуту.

Комплектация

светильник - ночник - 1 шт., USB - Type C кабель - 1 шт.

Характеристики

Технические свойства
Вид ламп
Светодиодная
Тип выключателя
Сенсорный
Количество режимов
20
Смена цвета
Да
Защищенность
Без защиты
Вид питания
От порта USB
Общие
Особенности светильников
Регулировка цветовой температуры
Единиц в одном товаре
1
Размеры, мм
195*100
Страна-изготовитель
Россия
Комната:
Гостиная, Детская, Кабинет, Коридор, Кухня-столовая, Офис, Прихожая, Спальня, Студия, Холл
Внешнее исполнение
Материал плафона
Акрил
Цвет плафона
Белый
Крепление
Настольное
Комплектация
Длина шнура питания, м
0.8
Упаковка
Картонная коробка
Габариты и вес
Вес товара, г
370
Дополнительные
Тип
Ночник
Цвет
Белый
Гарантия
1 год
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
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В
Валерий К.
25 Декабря 2023
Товар куплен на OZON
Яркая, красочная, много режимов и динамических и спокойных. Отличается от стандартных цветных фонариков. Особенно режим огня понравился. Удобно что можно использовать просто как подсветку, очень спасает при работе ночью за компьютером. Хочется еще вариант на аккумуляторах. 
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А
Алексей Т.
25 Декабря 2023
Товар куплен на OZON
Достоинства
Супер! 
Недостатки
Нет 
Комментарий
Отличный светильник, даже кошка оценила, сидит перед ним медитирует. Добавляет новогоднего настроения. Понравилось, что не выглядит как детская игрушка. Подойдет в любой интерьер. Удобно что работает от type-c. 
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А
Антон Л.
23 Декабря 2023
Товар куплен на OZON
Достоинства
Много режимов 
Комментарий
Покупал ребёнку, но похоже придется покупать вторую себе. Не ожидал что там так много режимов. И не только переливание цвета, а полноценные эффекты - огонь, дождь. Я залип минут на 15 вглядываясь в цветной водоворот. Яркости днём в помещении с запасом, не знаю как в яркую солнечную погоду будет. Минимальная яркость не мешает даже в полной...  Читать полностью
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О
Ольга З.
22 Декабря 2023
Товар куплен на OZON
Достоинства
Очень необычный светильник, фото и видео всей красоты не передает. Очень много режимов, цвета можно миксовать между собой. Дети в восторге)  
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5 / 5
5 звезд
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4 звезды
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