Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА"
Создай свое настроение!
Из 20 красочных эффектов вы точно найдёте тот, который нужен именно вам. Стремительные и успокаивающие, завораживающие и чарующие. Обуздай стихию воды, огня, воздуха. Получи свою личную грозу в банке. Яркие эффекты подойдут для вечеринки, а спокойные для сна, эффект огня создаст уютную и романтическую атмосферу. Настраивай эффекты и подчеркивай индивидуальность своей комнаты. Светлячки в банке помогут ребёнку уснуть, а эффект кипящей лавы отпугнет любого монстра под кроватью. Классический белый свет создаст дополнительный источник освещения в комнате, а благодаря возможности регулировки яркости на всех эффектах, свет ночника не помешает сну. Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА" —лучший подарок для детей и взрослых. Светильник оснащен разъемом питания TYPE-C, что позволит легко подключить его к сети, используя любой адаптер питания или зарядное устройство с разъемом USB. Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА" выполнен в виде цилиндра, имеет удобное сенсорное управление. 256 RGB светодиодов способны воспроизводить 16000000 цветов. Благодаря регулировки яркости, светодиодный светильник можно использовать для сна – как детский ночник. Режим Гроза или Лава лампа – отлично работают как Антистресс
Буйство красок завораживает и притягивает, не дает оторвать взгляд от калейдоскопа красочных эффектов.
Их, в ночнике светильнике лава лампа "ЛАТОНА", целых 20:
Сплошной цвет
Смена цвета
Радуга
Северное сияние
Флора
Энергия
Эквалайзер
Пляшущие огни
Спирали
Лава-лампа
Костер
Бурлящая лава
Рубикс
Комета
Бабочки
Попрыгунчики
Гроза
Сквозь облака
Блики на воде
Танец плазмы
Каждый эффект скрывает в себе несколько параметров, можешь менять их кнопками на крышке ночника.
Экспериментируй. Сложно остановиться на одном эффекте?
Активируй демо режим – эффекты будут сменяться в случайном порядке, раз в минуту.