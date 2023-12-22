Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА"



Создай свое настроение!



Из 20 красочных эффектов вы точно найдёте тот, который нужен именно вам. Стремительные и успокаивающие, завораживающие и чарующие. Обуздай стихию воды, огня, воздуха. Получи свою личную грозу в банке. Яркие эффекты подойдут для вечеринки, а спокойные для сна, эффект огня создаст уютную и романтическую атмосферу. Настраивай эффекты и подчеркивай индивидуальность своей комнаты. Светлячки в банке помогут ребёнку уснуть, а эффект кипящей лавы отпугнет любого монстра под кроватью. Классический белый свет создаст дополнительный источник освещения в комнате, а благодаря возможности регулировки яркости на всех эффектах, свет ночника не помешает сну. Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА" —лучший подарок для детей и взрослых. Светильник оснащен разъемом питания TYPE-C, что позволит легко подключить его к сети, используя любой адаптер питания или зарядное устройство с разъемом USB. Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА" выполнен в виде цилиндра, имеет удобное сенсорное управление. 256 RGB светодиодов способны воспроизводить 16000000 цветов. Благодаря регулировки яркости, светодиодный светильник можно использовать для сна – как детский ночник. Режим Гроза или Лава лампа – отлично работают как Антистресс



Буйство красок завораживает и притягивает, не дает оторвать взгляд от калейдоскопа красочных эффектов.



Их, в ночнике светильнике лава лампа "ЛАТОНА", целых 20:



Сплошной цвет



Смена цвета



Радуга



Северное сияние



Флора



Энергия



Эквалайзер



Пляшущие огни



Спирали



Лава-лампа



Костер



Бурлящая лава



Рубикс



Комета



Бабочки



Попрыгунчики



Гроза



Сквозь облака



Блики на воде



Танец плазмы



Каждый эффект скрывает в себе несколько параметров, можешь менять их кнопками на крышке ночника.



Экспериментируй. Сложно остановиться на одном эффекте?



Активируй демо режим – эффекты будут сменяться в случайном порядке, раз в минуту.